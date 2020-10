Ufficiale | Younes ceduto all’Eintracht Francoforte in prestito biennale

(Di sabato 3 ottobre 2020) Adesso è: per le prossime due stagioni Amingiocherà nell’Eintracht. Il Napoli, attraverso il proprio sito, ha comunicato la cessione del giocatore con la formula delcon diritto di riscatto. La SSC Napoli ufficializza il trasferimento di Aminall’Eintrachtcon la formula del, con diritto di opzione per acquisto definitivo. L'articoloall’EintrachtinilNapolista.

Ecco quanto riportato dal sito del giornalista Gianluca Di Marzio: "Come aveva preannunciato Giuntoli qualche giorno fa, il Napoli sta concludendo alcune trattative in uscita: tra queste è arriva ...Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato per la redazione sportiva di SKY, si è soffermato su Amin Younes.