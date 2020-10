Traffico Roma del 03-10-2020 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 3 ottobre 2020) Luceverdeaggiornamento con ilBentrovati a questo appuntamento da Simone Cerchiara sulla via Salaria disagi tra all’aeroporto dell’Urbe la tangenziale estin aumento sul lungotevere tra Corso Vittorio e Ponte Cavour all’ardeatino zona Tor Marancia manifestazione sulla piazzale Tosti possibili divieti di sosta nella zona di Casalotti via da oggi la chiusura di via Santa Seconda strada chiusa a causa di lavori ricordiamo che il presidente della regione Lazio ha firmato l’ordinanza che rende obbligatorio da oggi l’uso della mascherina anche all’aperto su tutto il territorio regionale sono esclusi i bambini al di sotto dei 6 anni chi fa attività sportiva o motoria e le persone con patologie incompatibili con l’uso della mascherina questa quindi la situazione al ...