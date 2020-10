Situazione pioggia e maltempo FVG sabato 3 ottobre

Leggi su udine20

(Di sabato 3 ottobre 2020) Un marcato fronte atlantico, preceduto da forti correnti meridionali a tutte le quote, passerà sulla regionepomeriggio. In seguito insisteranno correnti sudoccidentali in quota che, da domenica sera, saranno di nuovo umide e precederanno un fronte previsto nella notte successiva. EVOLUZIONEPer la giornata odierna,: piogge temporalesche in genere intense, localmente molto intense sulle Prealpi e in Carnia, meno sulla costa. Possibile qualche temporale forte. Soffierà vento da sud sostenuto, temporaneamente forte sulla costa e in quota, con probabili mareggiate e acqua alta. Dal pomeriggio-sera il vento girerà a Libeccio e poi i fenomeni tenderanno ad attenuarsi ad iniziare da ovest.Per la giornata di domani, domenica 4: previste piogge deboli e residue. Nella ...