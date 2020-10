Serie C, due calciatori del Potenza positivi al Covid-19: il comunicato del club (Di sabato 3 ottobre 2020) Tegola in Lega Pro.Alla vigilia della sfida contro il Palermo, in programma domenica 4 ottobre alle 15.00 allo Stadio "Renzo Barbera", il Potenza ha comunicato, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito di riferimento, di aver rilevato due positività al Covid-19, in seguito ai tamponi effettuati nella giornata di ieri, venerdì 2 ottobre.Di seguito, il comunicato in questione."Il Potenza Calcio rende noto che al termine dell’elaborazione dei tamponi effettuati ieri venerdì 2 ottobre 2020, sono risultati positivi al Covid-19 due tesserati. La Società ha tempestivamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore, predisponendo la quarantena per tutto il gruppo squadra a seguito delle ... Leggi su mediagol (Di sabato 3 ottobre 2020) Tegola in Lega Pro.Alla vigilia della sfida contro il Palermo, in programma domenica 4 ottobre alle 15.00 allo Stadio "Renzo Barbera", ilha, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito di riferimento, di aver rilevato duetà al-19, in seguito ai tamponi effettuati nella giornata di ieri, venerdì 2 ottobre.Di seguito, ilin questione."IlCalcio rende noto che al termine dell’elaborazione dei tamponi effettuati ieri venerdì 2 ottobre 2020, sono risultatial-19 due tesserati. La Società ha tempestivamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore, predisponendo la quarantena per tutto il gruppo squadra a seguito delle ...

OptaPaolo : 2 - Il #Milan non vinceva entrambe le prime due gare stagionali di Serie A senza subire gol dal 2002/03, con Carlo… - SerieA : La classifica aggiornata dopo due turni di #SerieATIM 2020/2021. ?? Scopri l'App ufficiale di Lega Serie A per rest… - TeresaBellanova : Ha fatto benissimo @ilariacapua a denunciare pubblicamente gli insulti ricevuti dopo la sua intervista di due giorn… - AryDreamer : @ironicamenteio Non ho visto Lucifer e quindi non posso fare paragoni, ma secondo me, il 15% è perché non hanno vis… - whoviansoul : RT @Kariswhoo: #19 Uomo di scienza contro uomo di fede (1x22) 16,4% (PARIMERITO) Questo dialogo tra John e Jack racchiude tutto il senso d… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie due Pre match stats: tutto quello che c’è da sapere in vista di Lazio Inter Official Site Faggiano a TMW: «Prenderemo un portiere giovane ma esperto

Arriva dal Monaco - Leggi la notizia: CLICCA ! Serie A, il Consiglio di Lega ha deciso: rinviata la sfida Genoa-Torino - Leggi la notizia: CLICCA ! (TUTTO mercato WEB) Nessuno dei due club ha impegni ...

Coronavirus, due giocatori del Potenza positivi: in dubbio la sfida col Palermo

Due tesserati del Potenza calcio (serie C, girone C) sono risultati positivi al coronavirus . Lo ha reso noto l’ufficio stampa della società lucana, ...

Arriva dal Monaco - Leggi la notizia: CLICCA ! Serie A, il Consiglio di Lega ha deciso: rinviata la sfida Genoa-Torino - Leggi la notizia: CLICCA ! (TUTTO mercato WEB) Nessuno dei due club ha impegni ...Due tesserati del Potenza calcio (serie C, girone C) sono risultati positivi al coronavirus . Lo ha reso noto l’ufficio stampa della società lucana, ...