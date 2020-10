Sassuolo Crotone 1-0 LIVE | traversa di Cigarini

(Di sabato 3 ottobre 2020) Al Mapei Stadium, la 3ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl “Mapei Stadium”,si affrontano nel match valido per la 3ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 25′– Gran calcio di punizione dal limite da parte del centrocampista rossoblù, lasalva il. 22′ Occasione Marrone – Colpo di testa dell’ex Juve su calcio d’angolo battuto dalla destra, palla fuori di poco. 19′ Gol di Berardi – Azione partita dalla difesa, sventagliata di Locatelli ...

BET3back : RT @GiorgiJavoiani: Sassuolo vs Crotone 1 : 0 Berardi Goal 3.10.2020 | #SassuoloCrotone - zielulife : @paranzafritta Fidati che è molto meglio di Chelsea-Crystal Palace. Sassuolo come sempre molto divertente e il Crot… - kipur112 : Sassuolo 1-0 Crotone 19' Domenico Berardi - d1m4rt : Il #Crotone di Stroppa che prende coraggio ed inizia a pressare la costruzione bassa del Sassuolo uomo-a-uomo è il… - IvanGol86 : Sassuolo 1 Crotone 0 . Flaco Spolli en el banco -

In campo per la terza giornata di Serie A Sassuolo-Crotone. Il risultato si è sbloccato al 20', con il gol di Berardi. Per gli appassionati di fantacalcio da segnalare, oltre alla rete del ...Diretta Sassuolo Crotone: streaming video e tv del match valevole per la terza giornata d'andata del campionato di Serie A ...