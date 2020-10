Sanità | con queste elezioni sarà cambiato qualcosa? Intanto io ho una proposta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 ottobre 2020) Sono terminate le, le ennesime, in scuole appena riaperte chiuse a pochi giorni per l’occasione. Anche quest’anno gli alunni, che sono stati tantissimo a casa, avranno pensato come dice la canzone Ledi Giorgio Gaber “ed è più bella anche la scuola quando ci sono le”? Forse sì, ma è sempre molto strano perché il Paese si ferma, #maratonamentana riempie le nostre case alla tivù ed alla fine qualunque risultato è stato ottenuto tutti, indistintamente, hanno vinto! Ogni volta il cittadino che partecipa viene preso in giro perché in Italia non c’è mai un vincente ed un perdente. Nemmeno l’affluenza al 58,15% è riuscita a fare la differenza. Ma il taglio dei parlamentari è stato ...