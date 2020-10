Sabato Shopping: i consigli del 3 ottobre (Di sabato 3 ottobre 2020) Siamo arrivati a Ottobre e volenti o nolenti ci siamo già abituati alla solita routine in ufficio o a scuola, anche se la normalità come la conoscevamo è ancora lontana. Nei negozi sono arrivate le nuove collezioni invernali, e le varie fashion week in bilico tra eventi digitali e sfilate tradizionali si stanno susseguendo. La voglia di concederci una bella dose di shopping per rinfrescare il guardaroba con qualcosa di nuovo, sia online comodamente da casa che nelle boutique, è più febbrile che mai. Anche se i giorni in cui viviamo sono forieri di ansia per il futuro, è bene pensare anche a qualcosa d’altro, preparandoci per quando l’emergenza sanitaria potrà finalmente considerarsi davvero solo un brutto ricordo. Ecco perché non può mancare la nostra rubrica pensata apposta per tenervi aggiornati sui nuovi arrivi negli store virtuali e non. Leggi su vanityfair (Di sabato 3 ottobre 2020) Siamo arrivati a Ottobre e volenti o nolenti ci siamo già abituati alla solita routine in ufficio o a scuola, anche se la normalità come la conoscevamo è ancora lontana. Nei negozi sono arrivate le nuove collezioni invernali, e le varie fashion week in bilico tra eventi digitali e sfilate tradizionali si stanno susseguendo. La voglia di concederci una bella dose di shopping per rinfrescare il guardaroba con qualcosa di nuovo, sia online comodamente da casa che nelle boutique, è più febbrile che mai. Anche se i giorni in cui viviamo sono forieri di ansia per il futuro, è bene pensare anche a qualcosa d’altro, preparandoci per quando l’emergenza sanitaria potrà finalmente considerarsi davvero solo un brutto ricordo. Ecco perché non può mancare la nostra rubrica pensata apposta per tenervi aggiornati sui nuovi arrivi negli store virtuali e non.

lacuocagalante : RT @DiscoverTrieste: Sabato #3ottobre vestiamoci di AZZURRO! ?????? Negozi e pubblici esercizi del centro di Trieste ti aspettano per una gior… - holidaystrieste : Sabato #3ottobre vestiamoci di AZZURRO! ?????? Negozi e pubblici esercizi del centro di Trieste ti aspettano per una g… - DiscoverTrieste : Sabato #3ottobre vestiamoci di AZZURRO! ?????? Negozi e pubblici esercizi del centro di Trieste ti aspettano per una g… - ehyvera : CHE BELLO pomeriggio vado al centro commerciale a comprare le scarpe nuove invernali e sabato vado in un altro cent… - PalliCaponera : @mcristinafiori Dopo il lavoro lunedì e giovedì pomeriggio passo da lei, mercoledì resto a cena, sabato e domenica… -

Ultime Notizie dalla rete : Sabato Shopping Sabato Shopping: i consigli del 3 ottobre Vanity Fair Italia Sabato Shopping: i consigli del 3 ottobre

La capsule gummy, l'anello galattico e la linea activewear. Sono solo alcuni dei nostri suggerimenti per questo weekend ...

Piccole golosità a Sanremo, in via Cavour apre una nuova Salsamenteria

Sanremo. In via Cavour al numero 14 sabato 3 ottobre aprirà la ‘Salsamenteria, la Bottega delle cose Buone”, in un locale completamente rinnovato, dove trovare piatti della tradizione e non solo, form ...

La capsule gummy, l'anello galattico e la linea activewear. Sono solo alcuni dei nostri suggerimenti per questo weekend ...Sanremo. In via Cavour al numero 14 sabato 3 ottobre aprirà la ‘Salsamenteria, la Bottega delle cose Buone”, in un locale completamente rinnovato, dove trovare piatti della tradizione e non solo, form ...