PIOGGE ALLUVIONALI sul sud-est della Francia. Oltre 400 mm di pioggia (Di sabato 3 ottobre 2020) Il maltempo eccezionale non è questione solo dell’estremo Nord-Ovest dell’Italia, ma agisce anche sulle aree immediatamente Oltre confine della Francia. Le PIOGGE hanno investito pesantemente soprattutto il dipartimento delle Alpi Marittime. La Francia sud-orientale, così come l’Italia del Nord-Ovest, hanno risentito di una configurazione barica in entrambi i casi favorevole alle PIOGGE abbondanti, per correnti molto umide meridionali richiamate dal ciclone con fulcro sulla Bretagna. Il ponte Maissa, a Saint-Martin-Vésubie, è stato spazzato via dalla piena del Boréon. Foto Credit DR / Lionel Le CourtierGli accumuli di pioggia hanno superato come picchi i 400 millimetri, con lo scenario aggravato ulteriormente ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 3 ottobre 2020) Il maltempo eccezionale non è questione solo dell’estremo Nord-Ovest dell’Italia, ma agisce anche sulle aree immediatamenteconfine. Lehanno investito pesantemente soprattutto il dipartimento delle Alpi Marittime. Lasud-orientale, così come l’Italia del Nord-Ovest, hanno risentito di una configurazione barica in entrambi i casi favorevole alleabbondanti, per correnti molto umide meridionali richiamate dal ciclone con fulcro sulla Bretagna. Il ponte Maissa, a Saint-Martin-Vésubie, è stato spazzato via dalla piena del Boréon. Foto Credit DR / Lionel Le CourtierGli accumuli dihanno superato come picchi i 400 millimetri, con lo scenario aggravato ulteriormente ...

Le piogge hanno investito pesantemente soprattutto il dipartimento delle Alpi Marittime. La Francia sud-orientale, così come l’Italia del Nord-Ovest, hanno risentito di una configurazione barica in ...

Autunno stagione “ALLUVIONALE”: ultimamente sempre peggio

E’ arrivato Ottobre… per gli amanti delle condizioni meteo estreme è uno di quei mesi da segnare in calendario, sia perché in grado di portare caldo assurdo sia perché capace di causare piogge torrenz ...

