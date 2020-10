"Non luogo a procedere". Processo Gregoretti, la Procura chiede l'archiviazione per Salvini (Di sabato 3 ottobre 2020) Inizia il Processo a Matteo Salvini per il caso Gregoretti e la Procura chiede di nuovo di archiviare l'accusa di sequestro di persona: "non luogo a procedere perché il fatto non sussiste". Il leader della Lega è in Tribunale a Catania per l'udienza preliminare del Processo per il presunto sequestro di persona perpetrato ai danni dei 131 migranti che erano rimasti bloccati a bordo della Gregoretti, la nave della Marina militare. L'udienza a porte chiude si sta svolgendo davanti al gup Nunzio Sarpietro. L'avvocato Giulia Bongiorno, che difende Salvini, ha richiesto un approfondimento probatorio da parte del giudice al fine di accertare se le procedure di sbarco indicate ... Leggi su iltempo (Di sabato 3 ottobre 2020) Inizia ila Matteoper il casoe ladi nuovo di archiviare l'accusa di sequestro di persona: "nonperché il fatto non sussiste". Il leader della Lega è in Tribunale a Catania per l'udienza preliminare delper il presunto sequestro di persona perpetrato ai danni dei 131 migranti che erano rimasti bloccati a bordo della, la nave della Marina militare. L'udienza a porte chiude si sta svolgendo davanti al gup Nunzio Sarpietro. L'avvocato Giulia Bongiorno, che difende, ha richiesto un approfondimento probatorio da parte del giudice al fine di accertare se le procedure di sbarco indicate ...

