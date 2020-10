Napoli, Zielinski positivo ma il giocatore ribatte: “Sto benissimo, deve esserci un errore” (Di sabato 3 ottobre 2020) A seguito della partita contro il Genoa avvenuta la scorsa domenica, dopo la quale il club rossoblu aveva fatto sapere di aver registrato un totale di 14 positivi in squadra tra giocatori e staff, la Ssc Napoli si era vista costretta ad eseguire tamponi di controllo su tutti i calciatori. A seguito di questi ultimi … L'articolo Napoli, Zielinski positivo ma il giocatore ribatte: “Sto benissimo, deve esserci un errore” Leggi su dailynews24 (Di sabato 3 ottobre 2020) A seguito della partita contro il Genoa avvenuta la scorsa domenica, dopo la quale il club rossoblu aveva fatto sapere di aver registrato un totale di 14 positivi in squadra tra giocatori e staff, la Sscsi era vista costretta ad eseguire tamponi di controllo su tutti i calciatori. A seguito di questi ultimi … L'articoloma il: “Stoun errore”

