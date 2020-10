Napoli, chi al posto di Zielinski contro la Juve? L’idea di Gattuso (Di sabato 3 ottobre 2020) Piotr Zielinski è positivo al Coronavirus e dunque non ci sarà contro la Juventus: Gennaro Gattuso pensa al sostituto Piotr Zielinski non sarà a disposizione di Gennaro Gattuso nella sfida con la Juventus: il centrocampista polacco è risultato positivo al Coronavirus. Come riporta Il Corriere dello Sport, il tecnico azzurro starebbe pensando a Lobotka come sostituto del polacco mentre per il trio dietro ad Osimhen è previsto l’inserimento di Elmas dal 1′ al posto di Lorenzo Insigne, infortunatosi contro il Genoa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Piotrè positivo al Coronavirus e dunque non ci saràlantus: Gennaropensa al sostituto Piotrnon sarà a disposizione di Gennaronella sfida con lantus: il centrocampista polacco è risultato positivo al Coronavirus. Come riporta Il Corriere dello Sport, il tecnico azzurro starebbe pensando a Lobotka come sostituto del polacco mentre per il trio dietro ad Osimhen è previsto l’inserimento di Elmas dal 1′ aldi Lorenzo Insigne, infortunatosiil Genoa. Leggi su Calcionews24.com

AlfredoPedulla : Per chi lo chiede e siete tanti: #Bakayoko-#Napoli sempre più. Lui ha detto no a tutti, un minimo di pazienza ancora - mirkocalemme : Vorrei fare due chiacchiere con chi fino a poche ore fa criticava la scelta di chiudere le scuole per l'emergenza m… - B_Daniele : RT @napolista: Perché mia figlia deve rimanere in #quarantena 14 giorni e i calciatori del #Napoli possono giocare? La differenza tra la vi… - coluicheveglia : Cosa possiamo effettivamente dire sul caso #JonathanGalindo? Ho provato a scoprire chi c'è dietro questa maschera e… - pensier12542480 : @scuolainforma le certezze di Boccia mi preoccupano, forse sta utilizzando le sue doti da Mago di Napoli ma questa… -