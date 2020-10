Napoli, attesa per esito tamponi previsto per le 16 (Di sabato 3 ottobre 2020) Alle 16 si conosceranno gli esiti dei secondi tamponi per i calciatori del Napoli. Dopo il caso di positività di Zielinski c'è preoccupazione in vista del match di campionato con la Juventus in programma domani. I giocatori azzurri attendono a Castelvolturno l'esito e se tutti saranno negativi al tampone potranno imbarcarsi alla volta di Torino. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di sabato 3 ottobre 2020) Alle 16 si conosceranno gli esiti dei secondiper i calciatori del. Dopo il caso di positività di Zielinski c'è preoccupazione in vista del match di campionato con la Juventus in programma domani. I giocatori azzurri attendono a Castelvolturno l'e se tutti saranno negativi al tampone potranno imbarcarsi alla volta di Torino. ITA Sport Press.

Juve, Pirlo: «Chiesa? Ne stiamo parlando. Uno scherzo a Gattuso? Batterlo»

La Serie A è in allarme, il Genoa in ginocchio, il Napoli in attesa dell’ultimo tampone, mentre a Torino Pirlo cerca di stemperare la tensione mantenendo l’attenzione ...

