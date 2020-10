Mihajlovic: “Benevento alla nostra portata, la A è un’altra cosa rispetto alla B” (Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBologna – Vinto il derby con il Parma, il Bologna di Sinisa Mihajlovic si appresta ad affrontare la seconda trasferta stagionale. I felsinei saranno impegnati domani pomeriggio al “Ciro Vigorito” di Benevento dove affronteranno i giallorossi di Pippo Inzaghi. Un match presentato in conferenza stampa dal tecnico rossoblu. Mercato – “Come allenatore non importa se il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto, ma che contenuto ha il bicchiere e per me il contenuto è buono. Sono contento della rosa che abbiamo, non che finisca il calciomercato“. Mentalità – “Chiedo sempre alla squadra di giocare con coraggio e per vincere. Se siamo concentrati e andiamo in campo con la giusta convinzione abbiamo dimostrato di poter fare bene con chiunque. La vittoria ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBologna – Vinto il derby con il Parma, il Bologna di Sinisasi appresta ad affrontare la seconda trasferta stagionale. I felsinei saranno impegnati domani pomeriggio al “Ciro Vigorito” di Benevento dove affronteranno i giallorossi di Pippo Inzaghi. Un match presentato in conferenza stampa dal tecnico rossoblu. Mercato – “Come allenatore non importa se il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto, ma che contenuto ha il bicchiere e per me il contenuto è buono. Sono contento della rosa che abbiamo, non che finisca il calciomercato“. Mentalità – “Chiedo sempresquadra di giocare con coraggio e per vincere. Se siamo concentrati e andiamo in campo con la giusta convinzione abbiamo dimostrato di poter fare bene con chiunque. La vittoria ...

sportli26181512 : #Bologna, Mihajlovic: 'Il Benevento ha dominato la B ma la A è un'altra cosa': Il tecnico rossoblù: 'Contro i sanni… - ZO_it : Intervista di Claudia #Aldrovandi. #Cecconi #BFC #BolognaFC1909 #Bologna #Cazzola #Ulivieri #Santander #Mihajlovic… - sportli26181512 : Bologna, Mihajlovic: 'Felice della rosa che ho. Gioca Skov Olsen, Orsolini...': Alla vigilia della sfida contro il… - sportli26181512 : Bologna, che botta: per Poli è frattura del perone. Out un mese: Bologna, che botta: per Poli è frattura del perone… - bianca_caimi : RT @Gazzetta_it: Doppia tegola per Mihajlovic: si fermano #Dijks e #Poli -