Maltempo, morto vigile del fuoco: 2 dispersi in Piemonte. Esonda il Roya a Ventimiglia (Di sabato 3 ottobre 2020) Rosa Scognamiglio Cresce l'allerta meteo in tutto il Nord Italia. A causa del Maltempo, un vigile del fuoco è morto ad Arnad mentre due persone sono disperse in Piemonte. Allerta rossa per la Liguria Resta altissima l'allerta per l'ondata di Maltempo che sta funestando il Nord Italia dalla giornata di venerdì 2 ottobre. Nella notte, un vigile del fuoco volontario di Arnad (Valle d'Aosta) è morto durante un'operazione di soccorso; due persone disperse in Piemonte dove imperversano alluvioni e allagamenti. morto un vigile del fuoco La Presidenza della Regione Valle d'Aosta informa che sono numerosi gli interventi del sistema di Protezione ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 3 ottobre 2020) Rosa Scognamiglio Cresce l'allerta meteo in tutto il Nord Italia. A causa del, undelad Arnad mentre due persone sono disperse in. Allerta rossa per la Liguria Resta altissima l'allerta per l'ondata diche sta funestando il Nord Italia dalla giornata di venerdì 2 ottobre. Nella notte, undelvolontario di Arnad (Valle d'Aosta) èdurante un'operazione di soccorso; due persone disperse indove imperversano alluvioni e allagamenti.undelLa Presidenza della Regione Valle d'Aosta informa che sono numerosi gli interventi del sistema di Protezione ...

