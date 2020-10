Maltempo: morto un vigile del fuoco in Valle d’Aosta, schiacciato da un albero (Di sabato 3 ottobre 2020) Un vigile del fuoco volontario di Arnad, in Valle d’Aosta, è morto a causa del Maltempo. In base a quanto appreso, una pianta gli è crollata addosso durante un intervento di soccorso nel paese della bassa Valle d’Aosta. In tutta la regione – allerta idrogeologica arancione – sono segnalate problematiche legate alle intense precipitazioni: sulla strada regionale della Valle del Lys è crollato il ponte di Gaby.L'articolo Maltempo: morto un vigile del fuoco in Valle d’Aosta, schiacciato da un albero Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) Undelvolontario di Arnad, ind’Aosta, èa causa del. In base a quanto appreso, una pianta gli è crollata addosso durante un intervento di soccorso nel paese della bassad’Aosta. In tutta la regione – allerta idrogeologica arancione – sono segnalate problematiche legate alle intense precipitazioni: sulla strada regionale delladel Lys è crollato il ponte di Gaby.L'articoloundelind’Aosta,da unMeteo Web.

Un vigile del fuoco volontario di 53 anni è morto questa notte intorno alle 3 mentre stava operando sulla Statale 26 per ripulirla da un albero caduto. “Era da poco arrivato quando un’altra pianta ...

Allarme frana nel Varesotto, evacuate 15 persone a Cittiglio

Quindici persone sono state fatte evacuare dalle proprie abitazioni a Cittiglio, nel Varesotto, per i movimenti franosi nel versante sud del Sasso del ferro. Lo riporta la Prealpina. La decisione è st ...

