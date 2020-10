Maltempo, il fiume Sesia esonda nel Pavese: cacciatore disperso (Di sabato 3 ottobre 2020) Il Sesia è diventato un confine invalicabile: dopo il crollo del ponte tra Romagnano Sesia e Gattinara, sono tutti chiusi i ponti che collegano le province di Novara e Vercelli: a nord e a sud del ponte crollato sono bloccati in via cautelativa i viadotti tra Grignasco e Serravalle Sesia e quello tra Carpignano e Ghislarengo. “La situazione della viabilità è piuttosto complessa” – dice ad Agi il presidente della Provincia di Novara Federico Binatti che nel pomeriggio ha visitato le zone più colpite. “Siamo al lavoro – aggiunge – per verificare i danni subiti dai singoli comuni e abbiamo già preso contatti con la Regione Piemonte per avviare quanto prima gli interventi di ripristino”. Un cacciatore del 1943 risulterebbe ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) Ilè diventato un confine invalicabile: dopo il crollo del ponte tra Romagnanoe Gattinara, sono tutti chiusi i ponti che collegano le province di Novara e Vercelli: a nord e a sud del ponte crollato sono bloccati in via cautelativa i viadotti tra Grignasco e Serravallee quello tra Carpignano e Ghislarengo. “La situazione della viabilità è piuttosto complessa” – dice ad Agi il presidente della Provincia di Novara Federico Binatti che nel pomeriggio ha visitato le zone più colpite. “Siamo al lavoro – aggiunge – per verificare i danni subiti dai singoli comuni e abbiamo già preso contatti con la Regione Piemonte per avviare quanto prima gli interventi di ripristino”. Undel 1943 risulterebbe ...

