Maltempo: Como posiziona paratie, livello lago potrebbe toccare 140 centimetri (2) (Di sabato 3 ottobre 2020) (Adnkronos) - Con un ulteriore comunicato il Comune di Como spiega che "la Protezione civile del Comune di Monza è arrivata con il materiale integrativo necessario a garantire la copertura di un più ampio tratto del lungolago, al fine di fronteggiare anche il previsto innalzamento del livello". È in corso la sostituzione di una parte della barriera già posizionata con moduli che raggiungono un'altezza superiore, "così da consentire una protezione di 70 cm sul tratto più esposto. I moduli spostati verranno riposizionati a protezione delle zone non ancora allagate, che al picco dell'esondazione non dovrebbero necessitare di barriere superiori ai 50 cm di altezza". Leggi su iltempo (Di sabato 3 ottobre 2020) (Adnkronos) - Con un ulteriore comunicato il Comune dispiega che "la Protezione civile del Comune di Monza è arrivata con il materiale integrativo necessario a garantire la copertura di un più ampio tratto del lungo, al fine di fronteggiare anche il previsto innalzamento del". È in corso la sostituzione di una parte della barriera giàta con moduli che raggiungono un'altezza superiore, "così da consentire una protezione di 70 cm sul tratto più esposto. I moduli spostati verranno riti a protezione delle zone non ancora allagate, che al picco dell'esondazione non dovrebbero necessitare di barriere superiori ai 50 cm di altezza".

Maltempo a Como e provincia: allerta rossa per rischio idrogeologico. In arrivo vento fino a 100 km/h

Dopo l’ondata di maltempo della notte scorsa (venerdì 2 ottobre) e della mattinata di oggi (sabato 3 ottobre) che ha investito buona parte della Lombardia, le condizioni atmosferiche miglioreranno gra ...

Maltempo: Como posiziona paratie, livello lago potrebbe toccare 140 centimetri

Milano, 3 ott. (Adnkronos) - Sul lungolago all’altezza di piazza Cavour a Como 'sono in fase di posizionamento dei dispositivi di contenimento ...

