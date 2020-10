LIVE – Trento-Reggio Emilia, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di sabato 3 ottobre 2020) Dolomiti Energia Trento e Unahotels Reggio Emilia si affrontano nella seconda giornata del campionato di Serie A1 2020/2021. Sconfitta per entrambe le compagini al debutto, Trento proprio nell’anticipo della prima ha ceduto a Treviso mentre i reggiani sono stati battuti dall’Olimpia Milano. L’appuntamento è fissato per le ore 20.30 di sabato 3 ottobre, su Sportface sarà possibile seguire il match in tempo reale. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Trento-Reggio Emilia (ORE 20.30) Leggi su sportface (Di sabato 3 ottobre 2020) Dolomiti Energiae Unahotelssi affrontano nella seconda giornata del campionato diA1. Sconfitta per entrambe le compagini al debutto,proprio nell’anticipo della prima ha ceduto a Treviso mentre i reggiani sono stati battuti dall’Olimpia Milano. L’appuntamento è fissato per le ore 20.30 di sabato 3 ottobre, su Sportface sarà possibile seguire il match in tempo reale. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA(ORE 20.30)

'Nuvolette', i fumetti nel centro storico di Rovereto

(ANSA) - TRENTO, 30 SET - Si svolgerà dall'1 al 4 ottobre nel centro storico di Rovereto "Nuvolette-Inchiostro e linfa", una quattro giorni dedicata al mondo dell'illustrazione, del racconto per immag ...

