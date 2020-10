Lampedusa, sette anni dopo il naufragio del 3 ottobre: i sopravvissuti e 50 studenti gettano fiori in mare per non dimenticare la strage (Di sabato 3 ottobre 2020) Lampedusa e le scuole non dimenticano. A sette anni dalla più grande tragedia del Mediterraneo che ha visto la morte di 368 persone a causa del naufragio di un’imbarcazione partita dalla Libia, stamattina alle otto sull’isola cinquanta studenti arrivati da tutta Italia hanno lanciato fiori in mare insieme ad alcuni sopravvissuti. Una cerimonia toccante avvenuta davanti alla Porta d’Europa, l’opera di Mimmo Paladino, voluta per lasciare una traccia dei migranti deceduti in mare. Anche quest’anno, il ministero dell’Istruzione ha voluto essere accanto al “Comitato 3 ottobre” per rafforzare la consapevolezza e la conoscenza dei giovani sui temi del fenomeno migratorio, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020)e le scuole non dimenticano. Adalla più grande tragedia del Mediterraneo che ha visto la morte di 368 persone a causa deldi un’imbarcazione partita dalla Libia, stamattina alle otto sull’isola cinquantaarrivati da tutta Italia hanno lanciatoininsieme ad alcuni. Una cerimonia toccante avvenuta davanti alla Porta d’Europa, l’opera di Mimmo Paladino, voluta per lasciare una traccia dei migranti deceduti in. Anche quest’anno, il ministero dell’Istruzione ha voluto essere accanto al “Comitato 3” per rafforzare la consapevolezza e la conoscenza dei giovani sui temi del fenomeno migratorio, ...

