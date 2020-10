Juventus, 2 positivi nello staff, squadra in isolamento fiduciario (Di sabato 3 ottobre 2020) Anche la Juve cade sotto i colpi del Covid. La società bianconera ha comunicato poco fa sul suo sito ufficiale che nel corso degli ultimi controlli sono emersi due casi di positività. Non si tratta di calciatori, ma di membri dello staff, non di quello tecnico o medico, chiarisce il club. La squadra, però, entra da questo momento in isolamento fiduciario. Questo il comunicato del club. “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di due membri dello staff. Non si tratta né di calciatori né di membri dello staff tecnico o medico, tuttavia in ossequio alla normativa e al protocollo tutto il gruppo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 ottobre 2020) Anche la Juve cade sotto i colpi del Covid. La società bianconera ha comunicato poco fa sul suo sito ufficiale che nel corso degli ultimi controlli sono emersi due casi dità. Non si tratta di calciatori, ma di membri dello, non di quello tecnico o medico, chiarisce il club. La, però, entra da questo momento in. Questo il comunicato del club. “Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa latà al Covid 19 di due membri dello. Non si tratta né di calciatori né di membri dellotecnico o medico, tuttavia in ossequio alla normativa e al protocollo tutto il gruppo ...

