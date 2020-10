Italia, oppressione fiscale record Serve subito un taglio da 20 mld (Di sabato 3 ottobre 2020) Le tasse pesano sempre troppo sulle famiglie Italiane, a fronte di servizi insufficienti: servirebbe un taglio da 20 miliardi già nel 2021. Lo afferma la Cgia, che ha calcolato che se potessimo contare su una pressione fiscale pari a quella media europea, ogni famiglia Italiana risparmierebbe 1.506 euro di tasse all'anno. Se il peso delle tasse fosse pari a quello di... Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 3 ottobre 2020) Le tasse pesano sempre troppo sulle famigliene, a fronte di servizi insufficienti: servirebbe unda 20 miliardi già nel 2021. Lo afferma la Cgia, che ha calcolato che se potessimo contare su una pressionepari a quella media europea, ogni famigliana risparmierebbe 1.506 euro di tasse all'anno. Se il peso delle tasse fosse pari a quello di... Segui su affarni.it

romi_andrio : RT @LaStampa: Cgia: “L’Italia condivide con il Portogallo il primato europeo dell’oppressione fiscale” - Affaritaliani : Italia, record di oppressione fiscale. Serve un taglio da 20 miliardi nel 2021 - rosmusTex : RT @LaStampa: Nel confronto con la pressione fiscale media dell'Ue riferita all'anno scorso (40,2 per cento) una famiglia italiana ha pagat… - romi_andrio : RT @LaStampa: Nel confronto con la pressione fiscale media dell'Ue riferita all'anno scorso (40,2 per cento) una famiglia italiana ha pagat… - matteo_turri : RT @LaStampa: Nel confronto con la pressione fiscale media dell'Ue riferita all'anno scorso (40,2 per cento) una famiglia italiana ha pagat… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia oppressione Italia, record di oppressione fiscale. Serve un taglio da 20 miliardi nel 2021 Affaritaliani.it Italia, record di oppressione fiscale. Serve un taglio da 20 miliardi nel 2021

Le tasse pesano sempre troppo sulle famiglie italiane, a fronte di servizi insufficienti: servirebbe un taglio da 20 miliardi già nel 2021. Lo afferma la Cgia, che ha calcolato che se potessimo contar ...

Omicidio Lecce, il criminologo: «Il killer voleva essere uno di loro due, il delitto per superare l'angoscia»

«Per Antonio De Marco uccidere è stato come liberarsi da un'angoscia», spiega il criminologo Marco Strano. «Ci sono buone possibilità che sia affetto da ...

Le tasse pesano sempre troppo sulle famiglie italiane, a fronte di servizi insufficienti: servirebbe un taglio da 20 miliardi già nel 2021. Lo afferma la Cgia, che ha calcolato che se potessimo contar ...«Per Antonio De Marco uccidere è stato come liberarsi da un'angoscia», spiega il criminologo Marco Strano. «Ci sono buone possibilità che sia affetto da ...