Coronavirus | Trump in ospedale con la febbre | sottoposto a terapia sperimentale

MILANO – Il presidente degli Stati Uniti, Donald J. Trump, è ricoverato nell'ospedale militare Walter Reed Medical Center di Bethesda, in Maryland. Il ricovero è avvenuto nella serata di ieri, dopo che in mattinata Trump e Melania erano risultati positivi al coronavirus. Secondo il suo medico, Sean P. Conley, il presidente "sta bene" e non ha "bisogno di ossigeno supplementare". Il ricovero è avvenuto "per precauzione" e per sottoporre il Presidente ad ulteriori test ed ad una terapia sperimentale con l'antivirale Remdesivir, uno dei farmaci più promettenti contro il coronavirus.

