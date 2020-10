Chievo-Salernitana 1-2 | i granata sbancano il Bentegodi

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 3 ottobre 2020) Impresa dellache vince in rimonta alcontro ilconquistando i primi tre punti stagionali della gestione Castori.subito in svantaggio per via del gol di Mogos che sfrutta una incertezza di Belec. Tutino, però, rimedia subito chiudendo in parità la prima frazione. Nella ripresa, i veneti fanno la partita, mentre gli ospiti giocano di rimesso trovando l’intera posta con la zuccata di Djuric. GLI SCHIERAMENTI Mister Castori si affida al 4-4-2: Belec in porta, Aya, Gyomber, Casasola e Lopez in difesa. A centrocampo, Schiavone, Di Tacchio, Cicerelli e Kupisz. In avanti, Tutino e Djuric. Risponde Aglietti con lo stesso modulo: Seculin tra i pali, Mogos, Liverbe, Rigione e Renzetti in difesa. A centrocampo, Bertagnoli, Palmiero, Obi e Garrirano. In avanti, ...