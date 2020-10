Can Yaman assente a Verissimo, quando andrà in onda la sua intervista? (Di sabato 3 ottobre 2020) Can Yaman assente a Verissimo oggi. Questa è la notizia che sta mandando in tilt i fan dell’attore turco e di DayDreamer che oggi si aspettavano di vedere la serie turca e poi, subito dopo, anche l’intervista rilasciata da Can Yaman che in questi giorni ha messo in subbuglio l’Italia. L’attore è partito da Instabul alla volta di Roma per registrare una puntata di C’è Posta per Te che vedremo a gennaio e poi a Milano proprio per un’intervista con Silvita Toffanin per Verissimo. A quanto pare, però, l’intervista non andrà in onda oggi pomeriggio bensì nella puntata del 10 ottobre e tutto perché era in programma per oggi già quella di ... Leggi su optimagazine (Di sabato 3 ottobre 2020) Canoggi. Questa è la notizia che sta mandando in tilt i fan dell’attore turco e di DayDreamer che oggi si aspettavano di vedere la serie turca e poi, subito dopo, anche l’rilasciata da Canche in questi giorni ha messo in subbuglio l’Italia. L’attore è partito da Instabul alla volta di Roma per registrare una puntata di C’è Posta per Te che vedremo a gennaio e poi a Milano proprio per un’con Silvita Toffanin per. A quanto pare, però, l’non andrà inoggi pomeriggio bensì nella puntata del 10 ottobre e tutto perché era in programma per oggi già quella di ...

