Calciomercato Napoli, per Bakayoko è questione di ore (Di sabato 3 ottobre 2020) Calciomercato Napoli: gli azzurri sarebbero a un passo dall’accordo per Bakayoko Colpo a sorpresa in casa Napoli, che si appresta a chiudere la trattativa per Tiemoué Bakayoko; centrocampista del Chelsea negli ultimi mesi finito sotto i riflettori soprattutto del Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’accordo tra azzurri e Blues è già stato trovato sulla base del prestito secco. Mancherebbe solo il sì del calciatore per quanto riguarda lo stipendio, che sarebbe però questione di ore. Il Napoli ha offerto a Bakayoko, che al Chelsea percepisce 3,5 milioni, circa 2 milioni per questa stagione. Probabilmente, ci sarà l’aggiunta di ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 ottobre 2020): gli azzurri sarebbero a un passo dall’accordo perColpo a sorpresa in casa, che si appresta a chiudere la trattativa per Tiemoué; centrocampista del Chelsea negli ultimi mesi finito sotto i riflettori soprattutto del Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’accordo tra azzurri e Blues è già stato trovato sulla base del prestito secco. Mancherebbe solo il sì del calciatore per quanto riguarda lo stipendio, che sarebbe peròdi ore. Ilha offerto a, che al Chelsea percepisce 3,5 milioni, circa 2 milioni per questa stagione. Probabilmente, ci sarà l’aggiunta di ...

DiMarzio : #Bakayoko è sempre più vicino al #Napoli: in caso di accordo totale, visite mediche già nel weekend - SkySport : Calciomercato, Napoli: Bakayoko sempre più vicino. Le news - DiMarzio : #Napoli, le ultime sulle uscite. Da #Llorente a #Hysaj, passando per #Younes - LuigiLiccardo6 : RT @armcopp: #Boga: occhio! ?? Non è finita finché non è finita! #calciomercato #Napoli - pasqualinipatri : CALCIOMERCATO LIVE | Milan, Paquetà saluta la Serie A e approda in Francia -