Calciomercato – Muro Inter per Nainggolan al Cagliari. Serve sforzo economico dei rossoblu (Di sabato 3 ottobre 2020) Trattativa in stallo tra Inter e Cagliari per Nainggolan Sembrava tutto fatto per il ritorno di Radja Nainggolan al Cagliari, ma ora l’Inter si è irrigidita sull’offerta economica dei rossoblu. E’ questo il riassunto della trattativa tra i due club per il ritorno del Ninja sull’isola. “A Milano valutano il belga almeno 10 milioni di euro e antepongono la cessione a titolo definitivo, il Cagliari vorrebbe “ammortizzare” con l’inserimento del giovane Riccardo Ladinetti. Si va avanti a trattare: nelle ultimissime ore, però, l’ottimismo per chiudere è diminuito, da una parte e dall’altra” è il punto della situazione fatto dalla Gazzetta dello Sport ... Leggi su intermagazine (Di sabato 3 ottobre 2020) Trattativa in stallo traperSembrava tutto fatto per il ritorno di Radjaal, ma ora l’si è irrigidita sull’offerta economica dei. E’ questo il riassunto della trattativa tra i due club per il ritorno del Ninja sull’isola. “A Milano valutano il belga almeno 10 milioni di euro e antepongono la cessione a titolo definitivo, ilvorrebbe “ammortizzare” con l’inserimento del giovane Riccardo Ladinetti. Si va avanti a trattare: nelle ultimissime ore, però, l’ottimismo per chiudere è diminuito, da una parte e dall’altra” è il punto della situazione fatto dalla Gazzetta dello Sport ...

Gazzetta_it : #Juve-#Khedira, è muro contro muro. Il tedesco non fa sconti e va al braccio di ferro #calciomercato - 77_tomoha : RT @TUTTOJUVE_COM: Khedira, la Juventus insiste per la rescissione, ma il giocatore continua a fare muro - AdamSinurat : RT @NicoSchira: La #Fiorentina resta alla ricerca di un laterale destro: il #Verona sta facendo muro per Davide #Faraoni. Il club viola ha… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Khedira, la Juventus insiste per la rescissione, ma il giocatore continua a fare muro - TUTTOJUVE_COM : Khedira, la Juventus insiste per la rescissione, ma il giocatore continua a fare muro -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Muro Calciomercato Roma 29 settembre, il Real fa muro per Mayoral e propone Jovic. Nuovo assalto per Smalling Sport Fanpage Da Douglas Costa a Chiesa: la Juve allo sprint

L’intesa con la Fiorentina per il passaggio dell’ala in bianconero è ai dettagli, ma Paratici per chiudere deve ottenere il sì dell’esterno brasiliano alla cessione. Se l’operazione salta può scattare ...

Khedira, la Juventus insiste per la rescissione, ma il giocatore continua a fare muro

Continua il braccio di ferro tra Sami Khedira e la Juventus. I bianconeri continuano a cercare di convincere Sami Khedira per la rescissione contrattuale, ma il calciatore al momento non da segni di..

L’intesa con la Fiorentina per il passaggio dell’ala in bianconero è ai dettagli, ma Paratici per chiudere deve ottenere il sì dell’esterno brasiliano alla cessione. Se l’operazione salta può scattare ...Continua il braccio di ferro tra Sami Khedira e la Juventus. I bianconeri continuano a cercare di convincere Sami Khedira per la rescissione contrattuale, ma il calciatore al momento non da segni di..