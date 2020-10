Ballottaggi: domani e lunedì si vota ad Angri e Pagani (Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSi torna alle urne domani e lunedì in due comuni in provincia di Salerno. Pagani ed Angri dovranno scegliere chi diventerà sindaco delle due cittadine dopo che al primo turno di elezioni amministrative il responso finale non ha consentito a nessuno dei candidati di superare il 50% delle preferenze. Urne aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Ad Angri la sfida è un “classico”: il Ballottaggio vedrà di nuovo gli elettori dover scegliere tra Cosimo Ferraioli, sindaco uscente (31,63% al primo turno) e Pasquale Mauri (33,33%). A Pagani la sfida è tra Enza Fezza (30,7%) e Lello De Prisco ( 32,1%). L'articolo Ballottaggi: domani e lunedì si ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSi torna alle urnee lunedì in due comuni in provincia di Salerno.eddovranno scegliere chi diventerà sindaco delle due cittadine dopo che al primo turno di elezioni amministrative il responso finale non ha consentito a nessuno dei candidati di superare il 50% delle preferenze. Urne aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Adla sfida è un “classico”: ilo vedrà di nuovo gli elettori dover scegliere tra Cosimo Ferraioli, sindaco uscente (31,63% al primo turno) e Pasquale Mauri (33,33%). Ala sfida è tra Enza Fezza (30,7%) e Lello De Prisco ( 32,1%). L'articoloe lunedì si ...

