“Appositi contenitori per deiezioni canine ordinanza per utilizzo dei sacchetti trasparenti” (Di sabato 3 ottobre 2020) di Erika Noschese “Acquistare appositi contenitori per le deiezioni canine e imporre l’utilizzo di buste trasparenti per la raccolta dell’indifferenziato”. E’ la proposta avanzata dal consigliere della Lega Giuseppe Zitarosa che, in questi giorni, sta raccogliendo le istanze degli operatori di Salerno Pulita secondo cui nei sacchi neri, soprattutto delle attività commerciali, trovano ogni sorta di rifiuto, senza il rispetto delle norme dettate dalla raccolta differenziata. Zitarosa sottolinea come il regolamento comunale per disciplinare i padroni di casa prevede la raccolta degli escrementi mediante appositi sacchetti che dovrebbero poi essere depositati negli appositi cestini. “Peccato che in città manchino i cestini – ha dichiarato il ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 3 ottobre 2020) di Erika Noschese “Acquistare appositiper lee imporre l’di buste trasparenti per la raccolta dell’indifferenziato”. E’ la proposta avanzata dal consigliere della Lega Giuseppe Zitarosa che, in questi giorni, sta raccogliendo le istanze degli operatori di Salerno Pulita secondo cui nei sacchi neri, soprattutto delle attività commerciali, trovano ogni sorta di rifiuto, senza il rispetto delle norme dettate dalla raccolta differenziata. Zitarosa sottolinea come il regolamento comunale per disciplinare i padroni di casa prevede la raccolta degli escrementi mediante appositiche dovrebbero poi essere depositati negli appositi cestini. “Peccato che in città manchino i cestini – ha dichiarato il ...

piepol49 : RT @amsa_spa: Hai chiuso tutto nei pacchi? Quando non ti serviranno più non dimenticare di differenziare gli imballaggi negli appositi cont… - ADM_assdemxmi : RT @amsa_spa: Hai chiuso tutto nei pacchi? Quando non ti serviranno più non dimenticare di differenziare gli imballaggi negli appositi cont… - AcegasApsAmga : A #Trieste ci si prepara per il weekend di movida in Via Torino. Ricordati che anche con la pioggia è importante di… - GiuseppePannel1 : RT @amsa_spa: Hai chiuso tutto nei pacchi? Quando non ti serviranno più non dimenticare di differenziare gli imballaggi negli appositi cont… - amsa_spa : Hai chiuso tutto nei pacchi? Quando non ti serviranno più non dimenticare di differenziare gli imballaggi negli app… -

Ultime Notizie dalla rete : “Appositi contenitori Via le macerie dal palasport. Si punta al project financing per la ricostruzione ciociariaoggi.it