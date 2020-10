Antonio Catalani: Ballando 3 ottobre 2020 (video e gallery) (Di sabato 3 ottobre 2020) La terza puntata di Ballando con le Stelle 2020 di stasera, 3 ottobre, in onda su Rai1, ha mostrato la coppia formata dall’artista e sportivo Antonio Catalani, conosciuto come Holaf, e dalla ballerina Tove Villfor, new entry del programma. La coppia ha ballato una coreografia di Paso Doble sulle note di A mano a mano di Rino Gaetano. Antonio Catalani: i voti a Ballando La coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Dopo due settimane disastrose, la giuria ha apprezzato maggiormente la performance della coppia, pur non trovandola ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 3 ottobre 2020) La terza puntata dicon le Stelledi stasera, 3, in onda su Rai1, ha mostrato la coppia formata dall’artista e sportivo, conosciuto come Holaf, e dalla ballerina Tove Villfor, new entry del programma. La coppia ha ballato una coreografia di Paso Doble sulle note di A mano a mano di Rino Gaetano.: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Dopo due settimane disastrose, la giuria ha apprezzato maggiormente la performance della coppia, pur non trovandola ...

D4Sn0w : Antonio Catalani e il ballo....un mistero da svelare, un enigma senza soluzione. #BallandoConLeStelle - Trash___Boy : Il problema di Antonio Catalani è l'insegnante. È trasparente. #BallandoConLeStelle - ChiccaCri5 : Questo Antonio Catalani proprio indisponente.. Collega di chi poi? #BallandoConLeStelle - mirillua : P. S. Non so come sia come pittore, ma Antonio Catalani potrebbe fare tranquillamente il modello #BallandoConLeStelle - Dunk90 : Antonio Catalani farebbe meglio a tornare a casa. Povera Tove, prima edizione, primo concorrente sfigato. #BallandoConLeStelle -

