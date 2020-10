Allerta meteo: 2 morti e 10 dispersi in Piemonte, vittima anche vigile del fuoco. Pioggia record, due deceduti in Francia (Di sabato 3 ottobre 2020) Il maltempo sferza l'Italia del Nord. Dalla Liguria al Veneto, tanti gli interventi dei vigili del fuoco. Si aggrava in Piemonte il bilancio dei dispersi a causa della violenta ondata di... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 3 ottobre 2020) Il maltempo sferza l'Italia del Nord. Dalla Liguria al Veneto, tanti gli interventi dei vigili del. Si aggrava inil bilancio deia causa della violenta ondata di...

Ultime Notizie dalla rete : Allerta meteo Allerta meteo: 2 morti e 10 dispersi in Piemonte, vittima anche vigile del fuoco. Pioggia record, due deceduti in Francia Il Messaggero Maltempo, in Appennino pulizie da rami e fogliame sulle strade provinciali, ancora chiusi i percorsi natura

I fenomeni risultano in attenuazione ma, in base alla nuova allerta meteo, in accordo con la Protezione civile, restano chiusi, sabato 3 ottobre, i percorsi natura del Panaro, del Secchia e del ...

Forte vento meridionale: disagi anche a Giovinazzo

«Venti: da forti a burrasca, dai quadranti meridionali». Questa la previsione di ieri, 2 ottobre, della Protezione Civile della Puglia che ha quindi diramato l'allerta meteo arancione su tutta la ...

