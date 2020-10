Ultime Notizie Roma del 02-10-2020 ore 09:10 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio venerdì 2 ottobre Il coronavirus arriva alla Casa Bianca e costringe Donald Trump e la moglie Melania la quarantena in attesa dei risultati dei test essere positiva al Virus Open week stretta collaboratrice del presidente Ha volato a bordo dell’air Force One Anche lo scorso martedì tra un po’ intanto condanna esplicitamente KKK suprematisti bianchi e Pro Boys ma chiede ora biden dica qualcosa sugli Ampi fa e il suo staff si schiera contro il cambio delle regole nei dibattiti tra i due Sfidanti per Stati Uniti in 20 20 schizzano i conteggi per covid in Italia sono 2540 nelle Ultime 24 ore una cifra che non si verificava da oltre 5 mesi numero record di tamponi aumento anche delle vittime 24 contro le 16 del presidente ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 2 ottobre 2020)dailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio venerdì 2 ottobre Il coronavirus arriva alla Casa Bianca e costringe Donald Trump e la moglie Melania la quarantena in attesa dei risultati dei test essere positiva al Virus Open week stretta collaboratrice del presidente Ha volato a bordo dell’air Force One Anche lo scorso martedì tra un po’ intanto condanna esplicitamente KKK suprematisti bianchi e Pro Boys ma chiede ora biden dica qualcosa sugli Ampi fa e il suo staff si schiera contro il cambio delle regole nei dibattiti tra i due Sfidanti per Stati Uniti in 20 20 schizzano i conteggi per covid in Italia sono 2540 nelle24 ore una cifra che non si verificava da oltre 5 mesi numero record di tamponi aumento anche delle vittime 24 contro le 16 del presidente ...

Agenzia_Ansa : Sono 13.970 i nuovi casi di positività al #Coronavirus in #Francia nelle ultime 24 ore, secondo la Sanità pubblica… - SkyTG24 : Coronavirus, ultime notizie. Collaboratrice positiva, Trump e Melania in quarantena. LIVE - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie: in Italia 2.548 casi e 24 decessi. Record di tamponi: 118.236 - RobRe62 : RT @sole24ore: Coronavirus ultime notizie. A New York, metà dei ristoranti a rischio chiusura - VittorioCurro : RT @tempostretto: Un nuovo articolo: (Capo d’Orlando. Sequestrati in tre negozi cinesi 142mila articoli per fumatori) è stato pubblicato su… -