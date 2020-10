Shawn Mendes è tornato con un nuovo singolo che profuma già di hit, ecco ‘Wonder’ (Di venerdì 2 ottobre 2020) A poco più di un anno dall’uscita di Senorita con la relativa storia d’amore con Camila Cabello (che a me puzza ancora di roba in stile AresGate) Shawn Mendes è tornato con Wonder, un nuovo singolo distante dalle sonorità del suo ultimo lavoro. Anche in questo caso penso che il pezzo del cantante canadese diventerà una hit e scalerà le classifiche di mezzo mondo, le potenzialità ci sono. Carino anche il video, anche se all’inizio pensavo fosse una sorta di omaggio al mondo di Harry Potter e che il treno ci avrebbe portati ad… Poi invece la locomotiva ha fatto scalo in una foresta e credevo che da dietro a qualche albero sarebbe sbucata la fata bianca delle foreste… Insomma, il pezzo l’ha azzeccato, il video musicale ... Leggi su biccy (Di venerdì 2 ottobre 2020) A poco più di un anno dall’uscita di Senorita con la relativa storia d’amore con Camila Cabello (che a me puzza ancora di roba in stile AresGate)con Wonder, undistante dalle sonorità del suo ultimo lavoro. Anche in questo caso penso che il pezzo del cantante canadese diventerà una hit e scalerà le classifiche di mezzo mondo, le potenzialità ci sono. Carino anche il video, anche se all’inizio pensavo fosse una sorta di omaggio al mondo di Harry Potter e che il treno ci avrebbe portati ad… Poi invece la locomotiva ha fatto scalo in una foresta e credevo che da dietro a qualche albero sarebbe sbucata la fata bianca delle foreste… Insomma, il pezzo l’ha azzeccato, il video musicale ...

