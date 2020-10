Shannen Doherty cancro: «Girerò dei videomessaggi per salutare i miei cari quando sarò morta» (Di venerdì 2 ottobre 2020) È rimasta per tutti la giovane Brenda Walsh di Beverly Hills 90210 ma Shannen Doherty è ormai lontana dalla spensieratezza di quegli anni: impegnata in una lotta contro il cancro dal 2015, l’attrice statunitense è tornata di recente a parlare della sua malattia. Un tumore al seno oggi al quarto stadio, diagnosticato per la prima volta nel marzo 2015. La prognosi, le cure, la notizia della ripresa: ma ciò che sembrava ‘superato’ si è ripresentato crudelmente nei primi mesi del 2020. Leggi anche >> Sabrina Paravicini malattia, il commosso racconto a Storie Italiane: «Sì, ho avuto paura!» Shannen Doherty cancro, la prima diagnosi nel 2015: “Difficile mettere un punto alla tua esistenza” È ad ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 2 ottobre 2020) È rimasta per tutti la giovane Brenda Walsh di Beverly Hills 90210 maè ormai lontana dalla spensieratezza di quegli anni: impegnata in una lotta contro ildal 2015, l’attrice statunitense è tornata di recente a parlare della sua malattia. Un tumore al seno oggi al quarto stadio, diagnosticato per la prima volta nel marzo 2015. La prognosi, le cure, la notizia della ripresa: ma ciò che sembrava ‘superato’ si è ripresentato crudelmente nei primi mesi del 2020. Leggi anche >> Sabrina Paravicini malattia, il commosso racconto a Storie Italiane: «Sì, ho avuto paura!», la prima diagnosi nel 2015: “Difficile mettere un punto alla tua esistenza” È ad ...

