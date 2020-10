Serie A | Lazio-Inter | orario | data e diretta TV

Leggi su intermagazine

(Di venerdì 2 ottobre 2020)TV e streaming Nuovo turno per laA che nel week-end si appresta a vivere il terzo turno, prima di lasciare spazio alle Nazionali. Dopo i rispettivi match di recupero della prima giornata,si troveranno contro nel match in programma allo stadio ‘Olimpico’ di Roma domenica 4 ottobre con calcio di inizio in programma alle ore 15:00: ecco come seguire il match inTV e streamingin streaming La sfida dello stadio ‘Olimpico’ trasarà visibile in esclusiva su DAZN, tramite pc, smartphone e tablet con la visione contemporanea su più dispositivi. Oltre che sul sito di DAZN sarà ...