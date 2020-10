Scienza: vasi sanguigni elettronici per le arterie danneggiate (Di venerdì 2 ottobre 2020) Si tratta di vasi sanguigni elettronici, realizzati con una combinazione di metallo e plastica, che potrebbero sostituire le arterie danneggiate dalle malattie cardiovascolari. A metterli a punto e’ stato Xingyu Jiang della Southern University of Science and Technology di Shenzhen, in Cina, e il suo team di ricerca in uno studio pubblicato sulla rivista Matter. In particolare, i ricercatori hanno creato un vaso artificiale stampando uno strato di inchiostro metallico liquido , contenente gallio e indio, su una membrana polimerica flessibile e biodegradabile. Il metallo liquido funziona come un elettrodo. Hanno poi arrotolato il polimero in un cilindro per creare un vaso sanguigno artificiale largo circa 2 millimetri. I ricercatori hanno dimostrato in laboratorio che l’invio di impulsi ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 2 ottobre 2020) Si tratta di, realizzati con una combinazione di metallo e plastica, che potrebbero sostituire ledalle malattie cardiovascolari. A metterli a punto e’ stato Xingyu Jiang della Southern University of Science and Technology di Shenzhen, in Cina, e il suo team di ricerca in uno studio pubblicato sulla rivista Matter. In particolare, i ricercatori hanno creato un vaso artificiale stampando uno strato di inchiostro metallico liquido , contenente gallio e indio, su una membrana polimerica flessibile e biodegradabile. Il metallo liquido funziona come un elettrodo. Hanno poi arrotolato il polimero in un cilindro per creare un vaso sanguigno artificiale largo circa 2 millimetri. I ricercatori hanno dimostrato in laboratorio che l’invio di impulsi ...

Dei ricercatori hanno creato un vaso artificiale stampando uno strato di inchiostro metallico liquido , contenente gallio e indio, su una membrana polimerica flessibile e biodegradabile ...

