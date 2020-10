Salvini contestato a Augusta (e non rispetta l’ordinanza sull’obbligo di mascherina) (Di venerdì 2 ottobre 2020) Se la calata di Matteo Salvini in Sicilia inizia così, domani, quando oltre all’udienza preliminare per il caso Gregoretti sono previste anche manifestazioni contro il Capitano, se ne vedranno delle belle. Oggi Matteo Salvini sul palco di Augusta durante un comizio per le Comunali è stato contestato con slogan da alcune delle persone presenti nella piazza. E lui come sempre l’ha presa bene ma non benissimo: “Fate un applauso a quelli che si ricordano di essere al mondo solo per insultare il prossimo. Che vita grama, essere al mondo non per portare le proprie idee, ma per insultare quelle degli altri. È la vita triste – aggiunge il leader della Lega – di quelli che ironizzano sulla malattia di Trump: chi scherza sulla vita e sulla morte è un ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) Se la calata di Matteoin Sicilia inizia così, domani, quando oltre all’udienza preliminare per il caso Gregoretti sono previste anche manifestazioni contro il Capitano, se ne vedranno delle belle. Oggi Matteosul palco didurante un comizio per le Comunali è statocon slogan da alcune delle persone presenti nella piazza. E lui come sempre l’ha presa bene ma non benissimo: “Fate un applauso a quelli che si ricordano di essere al mondo solo per insultare il prossimo. Che vita grama, essere al mondo non per portare le proprie idee, ma per insultare quelle degli altri. È la vita triste – aggiunge il leader della Lega – di quelli che ironizzano sulla malattia di Trump: chi scherza sulla vita e sulla morte è un ...

andrea_pecchia : #SalviniAProcesso contestato ad #Augusta e non rispetta l’ordinanza sull’obbligo di mascherina. Intanto il giudice… - Idl3 : RT @neXtquotidiano: #Salvini contestato a Augusta (e non rispetta l'ordinanza sull'obbligo di mascherina) - neXtquotidiano : #Salvini contestato a Augusta (e non rispetta l'ordinanza sull'obbligo di mascherina) - daniloraineri : che io sappia . nessuno ha ancora contestato davvero salvini per la crisi da pollo che ha fatto al papeete il 8 ago… - Fra_Palmieri_ : @AngeloCivico @davidealgebris Mi dice anche quale se esiste un provvedimento formale che viene contestato a Salvini… -