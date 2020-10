(Di venerdì 2 ottobre 2020) Il tribunale di Firenze haildella& co. storica azienda didiche conta complessivamente 96 dipendenti fra la sede e i negozi in Italia. Lo fanno sapere, attraverso una nota congiunta, Filcteme FemcaFirenze

FirenzePost : Rifle di Barberino di Mugello: dichiarato il fallimento. Cgil e Cisl: «Non lasceremo soli i lavoratori» - carlopao86 : RT @CgilFirenze: ? #Rifle (Barberino del #Mugello), dichiarato il fallimento. @filctemfirenze e Femca Cisl: “Non lasceremo soli i #lavorato… - nbisogni : RT @CgilFirenze: ? #Rifle (Barberino del #Mugello), dichiarato il fallimento. @filctemfirenze e Femca Cisl: “Non lasceremo soli i #lavorato… - Luca12ago63 : RT @CgilFirenze: ? #Rifle (Barberino del #Mugello), dichiarato il fallimento. @filctemfirenze e Femca Cisl: “Non lasceremo soli i #lavorato… - cgiltoscana : RT @CgilFirenze: ? #Rifle (Barberino del #Mugello), dichiarato il fallimento. @filctemfirenze e Femca Cisl: “Non lasceremo soli i #lavorato… -

Ultime Notizie dalla rete : Rifle Barberino

L’azienda di Barberino del Mugello fondata nel 1958 era da tempo in difficoltà, nonostante l’ingresso di capitale straniero. I sindacati cercano una soluzione per i 96 dipendenti ...Era nata nel 1958 per opera della famiglia Fratini. I sindacati: "Sostenere i 96 dipendenti" Nata nel 1958 per opera della famiglia Fratini, ha vestito più generazioni e milioni di persone diventando ...