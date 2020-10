Renzi ‘boccia’ il reddito di cittadinanza: “E’ una vergogna senza fine” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Renzi sul reddito di cittadinanza: “Il meccanismo non ha funzionato. E’ una vergogna senza fine”. ROMA – Il reddito di cittadinanza è stato bocciato da Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva ha criticato duramente la misura durante il suo intervento ai microfoni della trasmissione Diritto e Rovescio, in onda su Rete 4. “E’ giusto dare una mano a chi non ce la fa, ma questo meccanismo, votato da M5s e Lega, non ha funzionato. E’ una vergogna senza fine“, le parole dell’ex premier riportate da Sky Tg24. Renzi chiede le dimissioni di Domenico Parisi Non solo la misura nel mirino di Matteo Renzi. Il leader di Italia ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 2 ottobre 2020)suldi: “Il meccanismo non ha funzionato. E’ unafine”. ROMA – Ildiè stato bocciato da Matteo. Il leader di Italia Viva ha criticato duramente la misura durante il suo intervento ai microfoni della trasmissione Diritto e Rovescio, in onda su Rete 4. “E’ giusto dare una mano a chi non ce la fa, ma questo meccanismo, votato da M5s e Lega, non ha funzionato. E’ unafine“, le parole dell’ex premier riportate da Sky Tg24.chiede le dimissioni di Domenico Parisi Non solo la misura nel mirino di Matteo. Il leader di Italia ...

