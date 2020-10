Quattro operai salgono sul tetto per protestare per lo stipendio non pagato (Di venerdì 2 ottobre 2020) Quattro operai sono saliti sul tetto di un edificio in via Galileo Ferraris 1, alla periferia Nord di Milano, per protestare contro il mancato pagamento dello stipendio da parte della ditta ... Leggi su leggo (Di venerdì 2 ottobre 2020)sono saliti suldi un edificio in via Galileo Ferraris 1, alla periferia Nord di Milano, percontro il mancato pagamento delloda parte della ditta ...

Andrea55912540 : @CalamaiLuca @tcarapezza Trenta euro in meno in busta paga per gli operai Fiat per finanziare l acquisto di un gioc… - infospazio161 : Quattro operai edili, che lavorano per la Pro.lav di Formia, sono saliti su una gru per protestare contro il mancat… - LaMerlettaia : @sindfrei_ @danilagiovanaz1 @OneMilanes E dove sono i milanesi americani? Quelli che sono i figli degli operai che… -

Ultime Notizie dalla rete : Quattro operai Milano, quattro operai salgono su un tetto per protesta: “Non ci pagano lo stipendio” Fanpage.it Operai in protesta su tetto alla periferia di Milano

Quattro operai sono saliti sul tetto di un edificio in via Galileo Ferraris 1, alla periferia Nord di Milano, per protestare contro il mancato pagamento dello stipendio da parte della ditta subappalta ...

Serrati controlli da parte dell’Ufficio di Polizia di frontiera aerea di Bologna

Si è concluso domenica 27 settembre il ciclo programmatico dell’Unione Europea denominato “EU POLICE CYCLE 2018-2021 EMPACT”, attraverso il quale si realizza l’azione di contrasto alle reti criminali ...

Quattro operai sono saliti sul tetto di un edificio in via Galileo Ferraris 1, alla periferia Nord di Milano, per protestare contro il mancato pagamento dello stipendio da parte della ditta subappalta ...Si è concluso domenica 27 settembre il ciclo programmatico dell’Unione Europea denominato “EU POLICE CYCLE 2018-2021 EMPACT”, attraverso il quale si realizza l’azione di contrasto alle reti criminali ...