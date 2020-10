Omicidio arbitro De Santis | la confessione shock del killer di Lecce

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 2 ottobre 2020) E’ Antonio De Marco l’assassino dell’Andrea Dee della compagna Eleonora Manta. Ildiè stato arrestato e ha confessato il delitto, svelando anche dei particolari veramente clamorosi. “Il passamontagna mi è stato sfilato da Daniele il quale poi mi ha riconosciuto. Ho sentito gridare “Andrea”. Loro non hanno mai pronunciato il mio nome. Indossavo dei guanti che poi si sono strappati perdendone forse uno solo o un frammento. Dopo aver compiuto il gesto sono tornato a casa mia sita in via Fleming. Ho dormito fino alla mattina successiva. Mi sono disfatto dei vestiti gettandoli in un bidone di un condominio poco distante dall’abitazione. La fodera faceva parte del coltello che ho comprato … Insieme ai vestiti c’erano le ...