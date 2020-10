Napoli, parla Portella: "Difficile che Zielinski rimanga l'unico positivo al Coronavirus" (Di venerdì 2 ottobre 2020) Uno dei membri dello staff medico che si occupa dei tamponi azzurri ha parlato a Radio Kiss Kiss rivelando la sua preoccupazione dopo il contagio di Zielinski Leggi su 90min (Di venerdì 2 ottobre 2020) Uno dei membri dello staff medico che si occupa dei tamponi azzurri hato a Radio Kiss Kiss rivelando la sua preoccupazione dopo il contagio di

La terza puntata di Dribbling, in onda sabato 3 ottobre alle 18.10 su Rai2, parte dalla ricostruzione della vicenda Covid nel calcio italiano. In particolare dai 19 positivi del Genoa, tra giocatori e ...

Cuccureddu convinto: “Il Napoli deve credere allo scudetto! Juve-Napoli sarà una gran partita”

In diretta su Radio Kiss Kiss Napoli Walter De Maggio ha intervistato Antonello Cuccureddu, ex stella della Juve ed attuale allenatore. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di SpazioNapoli.it “Juve ...

