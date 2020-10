Nagorno-Karabakh | l’avanzata jihadista è un grosso problema per l’Europa

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma, 2 ott – La guerra nel Caucaso continua e si fa sempre più aspra, soprattutto nel roccioso “giardino nero” del. Soprattutto, perché in realtà tra coprifuoco e mobilitazione generale sta coinvolgendo due intere nazioni che da sempre si guardano in cagnesco. Nelle ultime ore, stando a quanto riferito stamani dal ministero della Difesa dell’Azerbaigian, le truppe di Baku hanno occupato una serie di alture strategiche sulla linea di contatto tra i due eserciti. L’Azerbaigian avanza “Nella notte e alle prime ore del mattino di oggi, venerdì 2 ottobre, le ostilità sono proseguite in diverse aree del fronte. Ad Aghdara le nostre truppe hanno liberato le alture occupate intorno a Madagiz e hanno preso il controllo di questo punto. Nella direzione Jabrayil-Fizuli, ...

Internazionale : Il Caucaso meridionale diventa il terzo fronte, insieme Siria e Libia, di un rapporto complesso e basato soprattutt… - FMCastaldo : Esprimo forte preoccupazione per gli scontri armati nel Nagorno-Karabakh, il conflitto rischia di destabilizzare la… - SkyTG24 : Alta tensione nel Caucaso fra #Armenia e #Azerbaigian: si combatte nella regione autonoma del Nagorno Karabakh, dov… - BreakingItalyNe : ARMENIA-AZERBAIGIAN: Scontri nella regione del Nagorno-Karabakh: Sale a 188 morti tra cui 30 civili - Ernesto29296958 : RT @LaVeritaWeb: Tsovinar Hambardzumyan, ambasciatrice armena in italia: «I turchi combattono al fianco degli azeri. La Turchia, degno ered… -

Ultime Notizie dalla rete : Nagorno Karabakh

“preoccupazione per la ripresa degli scontri nel Nagorno-Karabakh, con costi elevati per i civili”. “Non è sostenibile lo status quo, ma è necessaria una soluzione negoziata”, ha spiegato Di Maio. Il ...Mondo Turchia, Conte: "Ue ferma sullo stop alle provocazioni" Il premier italiano: "In Bielorussia servono elezioni credibili, in Nagorno Karabakh una de-escalation del conflitto" 02 Ottobre 2020 ...