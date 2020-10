MotoGP | Brivio | “Abbiamo parlato con Dovizioso per l’anno prossimo | ma…”

Leggi su sportface

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Come risaputo Andrea, pilota della Ducati, ha divorziato con la Scuderia di Borgo Panigale in seguito al GP di Stiria: al momento il romagnolo non ha ancora trovato una sella per la prossima stagione e, probabilmente, non la troverà dato che tutti i team sono al completo. Sfumata anche la possibilità di approdo alla Suzuki, come dettato dalle parole di Davide: “In realtà non abbiamo grossi spazi. – ha affermato il dirigente a corsedimoto.com – Ci abbiamo, l’unica possibilità che potremmo offrirgli a oggi è come collaudatore, ma abbiamo Guintoli e siamo contenti di lui”.