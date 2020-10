MLS, Higuain sulla rissa sfiorata: "Sono stato provocato, esigo rispetto" (Di venerdì 2 ottobre 2020) MIAMI - "C'è stata una mancanza di rispetto e ho reagito" . Gonzalo Higuain torna sull'esordio da incubo nella Major League Soccer con la maglia dell' Inter Miami , terminato con il 3-0 patito per ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 2 ottobre 2020) MIAMI - "C'è stata una mancanza die ho reagito" . Gonzalotorna sull'esordio da incubo nella Major League Soccer con la maglia dell' Inter Miami , terminato con il 3-0 patito per ...

Ultime Notizie dalla rete : MLS Higuain MLS, Higuain sulla rissa sfiorata: "Sono stato provocato, esigo rispetto" Corriere dello Sport MLS, Higuain: "La rissa? Mi hanno mancato di rispetto e ho reagito"

Higuain, sbarcato in Mls dalla Juventus, ex bomber di River Plate, Real Madrid, Napoli, Milan e Chelsea, cercherà di mettersi alle spalle tutta la sua delusione. Ora il Miami riceverà in casa il New ...

