Matilde Brandi avete mai visto il suo ex compagno? Famosissimo attore

Leggi su meteoweek

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Divenuta in poche settimane una delle colonne portanti del Grande Fratello Vip in corsoha saputo interagire immediatamente con ogni inquilino della casa di Cinecittà. Maniaca dell’ordine e vocazione da casalinga perfetta i suoi modi di fare sono stati anche criticati e considerati assillanti d’alcuni suoi compagni d’avventura che non hanno potuto far … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.