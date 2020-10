Mascherine obbligatorie anche all’aperto e se si è soli (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ora è ufficiale, lo ha confermato il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti: bisognerà indossare le Mascherine anche all’aperto. Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato un’ordinanza che prevede l‘uso delle Mascherine anche all’aperto. Dopo che nella giornata di ieri, sono stati riscontrati 265 contagi (di cui 151 solo a Roma) nella giornata … L'articolo Mascherine obbligatorie anche all’aperto e se si è soli Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ora è ufficiale, lo ha confermato il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti: bisognerà indossare leall’aperto. Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato un’ordinanza che prevede l‘uso delleall’aperto. Dopo che nella giornata di ieri, sono stati riscontrati 265 contagi (di cui 151 solo a Roma) nella giornata … L'articoloall’aperto e se si èCuriosauro.

Napoli, 02 ott 16:24 - (Agenzia Nova) - "Qualche docente mi ha posto interrogativo: uso mascherina è obbligatorio anche dentro le scuole alle superiori. Con una flessibilità in... (Ren) ...

Covid, in Basilicata obbligo di mascherina all'aperto

Anche in Basilicata diventa obbligatorio indossare la mascherina all'aperto. Lo prevede un'ordinanza firmata dal presidente della Giunta regionale, Vito Bardi. L'uso della mascherina "è obbligatorio ...

Napoli, 02 ott 16:24 - (Agenzia Nova) - "Qualche docente mi ha posto interrogativo: uso mascherina è obbligatorio anche dentro le scuole alle superiori. Con una flessibilità in... (Ren) ...Anche in Basilicata diventa obbligatorio indossare la mascherina all'aperto. Lo prevede un'ordinanza firmata dal presidente della Giunta regionale, Vito Bardi. L'uso della mascherina "è obbligatorio ...