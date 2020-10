Maltempo sul Nord-Italia, forti piogge in Liguria: frane e allagamenti (Di venerdì 2 ottobre 2020) commenta L'ondata di Maltempo che sta imperversando sul Nord-Italia comincia a far danni. Un intenso temporale ha colpito Genova, con una notte di superlavoro per i vigili del fuoco a causa degli ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 2 ottobre 2020) commenta L'ondata diche sta imperversando sulcomincia a far danni. Un intenso temporale ha colpito Genova, con una notte di superlavoro per i vigili del fuoco a causa degli ...

Maltempo sul Nord-Italia, forti piogge in Liguria: frane e allagamenti

L'ondata di maltempo che sta imperversando sul Nord-Italia comincia a far danni. Un intenso temporale ha colpito Genova, con una notte di superlavoro per i vigili del fuoco a causa degli allagamenti c ...

