Maltempo: allerta rossa in Liguria, Lombardia e Veneto (Di venerdì 2 ottobre 2020) ROMA, 02 OTT - Il vasto sistema perturbato che sta interessando le regioni settentrionali dell'Italia, si estenderà domani a parte delle regioni centrali, con precipitazioni diffuse, anche ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 2 ottobre 2020) ROMA, 02 OTT - Il vasto sistema perturbato che sta interessando le regioni settentrionali dell'Italia, si estenderà domani a parte delle regioni centrali, con precipitazioni diffuse, anche ...

DPCgov : ?? ?? #allertaROSSA, venerdì #2ottobre, su parte del Veneto. ?? ??#allertaARANCIONE in cinque regioni e ????… - Agenzia_Ansa : Allarme #maltempo al Nord, acqua alta a #Venezia. Il governatore @zaiapresidente : 'Siamo in allerta rossa'. In… - DPCgov : ????#allertaROSSA, #2ottobre e #3ottobre, in Liguria, Lombardia e Veneto ????#allertaARANCIONE in 8 regioni e ????… - RussianMike31 : RT @ultimenotizie: Il #maltempo sta colpendo duramente le regioni del Nord. La pioggia sta provocando frane ed esondazioni in Liguria. E' a… - AostaNews24 : #Maltempo Allerta arancione in Valle d’Aosta -