Liceo Manara chiuso per sanificazione

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma – Il’ di Roma, capofila nella Regione Lazio di uno screening epidemiologico promosso dalla Asl Roma 3, proseguira’ con la didattica a distanza fino a domani, 3 ottobre, per poi riprendere le lezioni in modalita’ sincrona, in presenza e da remoto, a partire da lunedi’ 5 ottobre. Il monitoraggio sanitario, che ha coinvolto circa 820 persone tra studenti, docenti e personale Ata, si e’ concluso con un solo caso di positivita’ accertata e asintomatica, al quale si aggiungono due casi positivi diversamente accertati, di cui l’istituto e’ venuto a conoscenza tramite comunicazioni ufficiali non riferibili al monitoraggio svolto lunedi’, come spiega una circolare pubblicata sul sito della scuola. La scuola rimarra’ ancora chiusa, quindi, sia oggi che domani, per eseguire ...