“Il diritto di contare”, storia di tre grandi donne da riscoprire (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il diritto di contare, T. Melfi, 2016 – Ph. credit: webHidden Figures – Il diritto di contare (2016)è l’adattamento del libro di Margot Lee Shetterly dedicato alle brillanti donne afroamericane che contribuirono alla corsa allo spazio. Senza dubbio si pone l’obiettivo di riportare alla luce un aspetto poco noto di una vicenda che è fonte di orgoglio nazionale. Intende restituirne il merito anche a chi non ha mai avuto il potere di rivendicarlo. Ma il confine tra riscatto e paternalismo è molto labile e oscilla nello specifico tra la protagonista femminile (Taraj P. Henson) e quello maschile (Kevin Costner). La costruzione di modelli positivi in Il diritto di contare È il 1961. Katherine Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughan (Octavia Spencer) e Mary Jackson ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ildi contare, T. Melfi, 2016 – Ph. credit: webHidden Figures – Ildi contare (2016)è l’adattamento del libro di Margot Lee Shetterly dedicato alle brillantiafroamericane che contribuirono alla corsa allo spazio. Senza dubbio si pone l’obiettivo di riportare alla luce un aspetto poco noto di una vicenda che è fonte di orgoglio nazionale. Intende restituirne il merito anche a chi non ha mai avuto il potere di rivendicarlo. Ma il confine tra riscatto e paternalismo è molto labile e oscilla nello specifico tra la protagonista femminile (Taraj P. Henson) e quello maschile (Kevin Costner). La costruzione di modelli positivi in Ildi contare È il 1961. Katherine Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughan (Octavia Spencer) e Mary Jackson ...

matteosalvinimi : Sabato in tribunale a #Catania vado a testa alta e sapendo di avervi al mio fianco, rivendicherò non solo il diritt… - romeoagresti : 2??4?? #Rugani ?? Come riportato da @SimoneRovera, #Juve e #Rennes hanno aperto una trattativa per Rugani. ??I fr… - matteosalvinimi : NON è questo il modello di Italia che vogliamo lasciare ai nostri figli: ora più che mai, proteggere i nostri confi… - VoceIddio : @LeonardoCaciopp @GioDa2019 Potrebbe fare anche un appello per il diritto dei popoli a NON dover emigrare che sareb… - sofertweets : RT @carlogubi: Urla e minacce contro @nelloscavo, il diritto e la giustizia a suo favore. -

Ultime Notizie dalla rete : “Il diritto Rubrica Speakers' Corner con Pino Aprile Fortune Italia